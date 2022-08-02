«Вильярреал» предлагает более 15 млн евро за полузащитника «Тоттенхэма»

Испанский «Вильярреал» рассчитывает приобрести центрального полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.

Аргентинец не входит в планы рулевого «шпор» Антонио Конте на новый сезон, и лондонский клуб планируют продать 26-летнего игрока этим летом. В настоящий момент ведутся обсуждения с «Вильярреалом»: по информации инсайдера Николо Скиры, испанцы готовы заплатить за трансфер 15 млн евро, добавив к этому различные бонусы, а «Тоттенхэм» в свою очередь надеется выручить больше. Переговоры продолжаются.

Джовани Ло Чельсо провёл в «Вильярреале» вторую половину прошедшего сезона на правах аренды. В 21 матче за «жёлтую субмарину» хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.