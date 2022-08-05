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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл назвал команду, которая навяжет борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в борьбе за титул АПЛ

05 Августа 2022 • 10:44 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.50 5.80 1.27
06.08 14:30
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своего теневого фаворита следующего сезона Английской премьер-лиги. По мнению экс-защитника «красных дьяволов», конкуренцию «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» может составить лондонский «Тоттенхэм».

У меня всегда есть маленькая надежда, что «Ливерпуль» может провалиться. Тогда ещё одним фаворитом на титул стал бы «Тоттенхэм», – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что чемпионом последних двух розыгрышей АПЛ стал «Манчестер Сити». По мнению букмекеров, «горожане» в очередной раз защитят свой титул в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити Гари Невилл
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