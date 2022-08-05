Невилл назвал команду, которая навяжет борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в борьбе за титул АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своего теневого фаворита следующего сезона Английской премьер-лиги. По мнению экс-защитника «красных дьяволов», конкуренцию «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» может составить лондонский «Тоттенхэм».

У меня всегда есть маленькая надежда, что «Ливерпуль» может провалиться. Тогда ещё одним фаворитом на титул стал бы «Тоттенхэм», – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что чемпионом последних двух розыгрышей АПЛ стал «Манчестер Сити». По мнению букмекеров, «горожане» в очередной раз защитят свой титул в следующем сезоне.