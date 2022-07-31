«Тоттенхэм» готов отпустить Ло Чельсо в «Наполи»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает CalcioMercato.

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Криштиану Джунтоли начал контактировать с окружением 26-летнего аргентинца. Сообщается, что Ло Чельсо не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, поэтому футболист может быть доступен для «Наполи» нынешним летом.

Действующий контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 22 миллиона евро.

Вторую часть минувшего сезона хавбек провёл в испанском «Вильярреале» на правах аренды, забив одни гол и отдав одну результативную передачу в 15 проведённых встречах.