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«Тоттенхэм» готов отпустить Ло Чельсо в «Наполи»

31 Июля 2022 • 10:48 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.37 5.00 8.00
06.08 17:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает CalcioMercato.

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Криштиану Джунтоли начал контактировать с окружением 26-летнего аргентинца. Сообщается, что Ло Чельсо не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, поэтому футболист может быть доступен для «Наполи» нынешним летом.

Действующий контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 22 миллиона евро.

Вторую часть минувшего сезона хавбек провёл в испанском «Вильярреале» на правах аренды, забив одни гол и отдав одну результативную передачу в 15 проведённых встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вильярреал Наполи Джовани Ло Чельсо Трансферы футбола - лето 2022
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