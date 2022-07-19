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«Тоттенхэм» потратил более 130 млн евро на летние трансферы

19 Июля 2022 • 20:15 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.38 4.90 7.90
06.08 17:00

«Тоттенхэм» лидирует среди английских клубов по затратам на покупку игроков в текущее трансферное окно.

В настоящий момент «шпоры» совершили шесть подписаний на общую сумму почти в 135 млн евро, включая бонусы. Самое дорогое приобретение лондонцев – нападающий Ришарлисон, купленный у «Эвертона» за 58 млн евро.

На втором месте в рейтинге располагается «Манчестер Сити», потративший около 118 млн евро, третью строчку занимает «Лидс» – 112 млн, четвёртая позиция у «Ливерпуля» – 107 млн, а замыкает пятёрку самых активных клубов Англии в это лето «Арсенал» – 105 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Английская Премьер-лига Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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