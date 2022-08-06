«Тоттенхэм» близок к покупке 19-летнего итальянца

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с 19-летним защитником «Удинезе» Дестини Удоги, сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, сумма сделки составит 21 миллион фунтов (примерно 25 миллионов евро).

В минувшем сезоне Удоги провёл за «Удинезе» 37 матчей, забив пять голов и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Италии в 17 миллионов евро.

Свой первый матч в новом сезоне АПЛ «шпоры» проведут сегодня, 6 августа против «Саутгемптона». Начало — в 17:00 по московскому времени.