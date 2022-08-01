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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» выставляет на продажу четырёх игроков

01 Августа 2022 • 21:16 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.37 5.00 8.00
06.08 17:00

Руководство «Тоттенхэма» укажет на выход четырём футболистам, ныне принадлежащим клубу.

Речь идёт о Джованни Ло Чельсо, Серхио Регилоне, Гарри Уинксе и Танги Ндомбеле. Согласно сведениям английских СМИ, все четверо этим летом будут отпущены лондонским клубом, поскольку не вписываются в планы главного тренера Антонио Конте.

По слухам, в подписании Ло Чельсо заинтересован итальянский «Наполи», Регилон попал на радары «Барселоны», Уинкс может оказаться в «Эвертоне» либо «Саутгемптоне», а интерес к Ндомбеле проявляют представители итальянской Серии А и турецкий «Галатасарай».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Джовани Ло Чельсо Гарри Уинкс Танги Ндомбеле Серхио Регилон Трансферы футбола - лето 2022
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