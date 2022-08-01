«Тоттенхэм» выставляет на продажу четырёх игроков

Руководство «Тоттенхэма» укажет на выход четырём футболистам, ныне принадлежащим клубу.

Речь идёт о Джованни Ло Чельсо, Серхио Регилоне, Гарри Уинксе и Танги Ндомбеле. Согласно сведениям английских СМИ, все четверо этим летом будут отпущены лондонским клубом, поскольку не вписываются в планы главного тренера Антонио Конте.

По слухам, в подписании Ло Чельсо заинтересован итальянский «Наполи», Регилон попал на радары «Барселоны», Уинкс может оказаться в «Эвертоне» либо «Саутгемптоне», а интерес к Ндомбеле проявляют представители итальянской Серии А и турецкий «Галатасарай».