«Барселона» хотела бы выручить за Депая 20 миллионов евро

Голландский нападающий Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу, и уже есть заинтересованные в его услугах. В частности, это лондонский «Тоттенхэм», который готов выложить за него 17 миллионов евро. Правда, эта сумма слегка не дотягивает до того, сколько хотела бы получить «Барселона» за футболиста - а это 20 миллионов евро.

Любопытно, что сам Депай очень сдержанно относится к варианту с АПЛ - для него этот чемпионат не является приоритетом, уточняет испанское издание Sport. Ранее он уже выступал в высшей лиге английского футбола в составе «Манчестер Юнайтед», но это был не самый удачный период его карьеры.