Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» хотела бы выручить за Депая 20 миллионов евро

17 Июля 2022 • 16:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.40 4.90 7.80
06.08 17:00

Голландский нападающий Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу, и уже есть заинтересованные в его услугах. В частности, это лондонский «Тоттенхэм», который готов выложить за него 17 миллионов евро. Правда, эта сумма слегка не дотягивает до того, сколько хотела бы получить «Барселона» за футболиста - а это 20 миллионов евро.

Любопытно, что сам Депай очень сдержанно относится к варианту с АПЛ - для него этот чемпионат не является приоритетом, уточняет испанское издание Sport. Ранее он уже выступал в высшей лиге английского футбола в составе «Манчестер Юнайтед», но это был не самый удачный период его карьеры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
17:22 · Англия. Премьер-лига
​«Аякс» раскрыл финансовые детали трансфера Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» официально
17:16 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Мартинеса официально
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела бы выручить за Депая 20 миллионов евро
16:22 · Англия. Премьер-лига
Кунде намерен перейти в «Челси», а не в «Барселону»
16:16 · Англия. Премьер-лига
После обновления контракта Марез сменит мобильник, из-за которого его высмеивали болельщики
16:09 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг не поставил автограф на футболке «Манчестер Сити»
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Мартинес подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Бентеке хочет уйти из «Кристал Пэлас»
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Топ-клуб АПЛ направил «Барселоне» предложение по Депаю слухи
14:27 · Англия. Премьер-лига
Шоу: Тен Хаг требует максимума от игроков «Манчестер Юнайтед»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Марселя» Тудор не хочет видеть Бакайоко в команде
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов потратить 50 миллионов на очередного новичка
12:00 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг, скорее всего, останется в «Барселоне» 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов отпустить Кимпембе в «Челси» за определённую сумму
11:14 · Англия. Премьер-лига
Брентуэйт близок к переходу в ПСВ
Все новости
Рекомендуем