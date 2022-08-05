Гвардиола: «Я хочу, чтобы Силва остался»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход полузащитника Бернарду Силвы в каталонскую «Барселону». Напомним, что португалец станет одной из главных целей «сине-гранатовых» в последние дни трансферного окна.

«Я хочу, чтобы Силва остался. Он отличный игрок и очень важная фигура в раздевалке. При этом я ещё не знаю, что случится в будущем. Если он останется, то это будет прекрасно, если же нет – таков футбол», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Силва присоединился к «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако» и с тех пор выиграл с «горожанами» 4 чемпионских титула АПЛ.