Названы условия нового контракта Бускетса с «Барселоной»

Серхио Бускетс близок к продлению контракта с «Барселоной», и теперь в испанских СМИ сообщили, какие условия были предложены полузащитнику.

«Барселона» планирует продлить соглашение со своим ветераном на два года, при этом игрок сможет уйти уже по окончании текущего сезона, если это понадобится одной из сторон. Кроме того, в договоре будет предусмотрена отсрочка заработной платы.

Нынешнее соглашение Серхио Бускетса с «Барселоной» истекает следующим летом. 34-летний опорный хавбек близится к отметке в 700 матчей за первую команду «сине-гранатовых» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о возможном переходе Бускетса в один из клубов МЛС после завершения сезона 2022/23.