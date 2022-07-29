Тер Штеген не изменил мнения относительно своего будущего в «Барселоне»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не собирается менять клуб этим летом.

Согласно слухам, возникшим на этой неделе, «Барселона» вознамерилась расстаться с немцем для решения проблем с регистрацией новых игроков. Однако сведения не подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо: по его информации, тер Штеген не получал никаких указаний от клуба и не был выставлен на трансфер. Сам футболист при этом не рассматривает возможность ухода этим летом.

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В 47 матчах прошедшего сезона немецкий страж ворот пропустил 57 голов.