Педри – о новичке «Барселоны» Кесси: «Он удивил нас»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями о Франке Кесси, недавно перешедшем из «Милана».

Напомним, что ивуарийский хавбек достался «Барселоне» на правах свободного агента.

«Кесси удивил нас. Он очень силён физически, и это особенно ощущается при столкновениях с ним. Мы видели, как на днях он столкнулся с Ансу Фати, и я стараюсь не вступать с ним в физическую борьбу без особой необходимости», – признался в интервью Cadena Ser 19-летний испанец.

Франк Кесси защищал цвета «Милана» на протяжении трёх лет, а ранее принадлежал «Аталанте». На счету 25-летнего футболиста 204 поединка в Серии А и 41 забитый гол.