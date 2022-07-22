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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри – о новичке «Барселоны» Кесси: «Он удивил нас»

22 Июля 2022 • 23:58 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями о Франке Кесси, недавно перешедшем из «Милана».

Напомним, что ивуарийский хавбек достался «Барселоне» на правах свободного агента.

«Кесси удивил нас. Он очень силён физически, и это особенно ощущается при столкновениях с ним. Мы видели, как на днях он столкнулся с Ансу Фати, и я стараюсь не вступать с ним в физическую борьбу без особой необходимости», – признался в интервью Cadena Ser 19-летний испанец.

Франк Кесси защищал цвета «Милана» на протяжении трёх лет, а ранее принадлежал «Аталанте». На счету 25-летнего футболиста 204 поединка в Серии А и 41 забитый гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси Педри
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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