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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Наслаждаюсь игрой с ним» - Обамеянг рад тому, что Дембеле остался

25 Июля 2022 • 12:51 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг многого ждет от предстоящего сезона - «Барселона» усилилась качественными футболистами, а также в основном сумела сохранить прежних. Для Обамеянга очень важно то, что контракт с клубом продлил французский вингер Усман Дембеле, который останется до 2024 года.

- Очень доволен, что Дембеле остался. Его игровые качества просто невероятны. Я наслаждаюсь каждой минутой на поле, играя с ним, - цитирует Обамеянга ESPN.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграет 13 августа на «Камп Ноу» против «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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