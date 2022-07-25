«Наслаждаюсь игрой с ним» - Обамеянг рад тому, что Дембеле остался

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг многого ждет от предстоящего сезона - «Барселона» усилилась качественными футболистами, а также в основном сумела сохранить прежних. Для Обамеянга очень важно то, что контракт с клубом продлил французский вингер Усман Дембеле, который останется до 2024 года.

- Очень доволен, что Дембеле остался. Его игровые качества просто невероятны. Я наслаждаюсь каждой минутой на поле, играя с ним, - цитирует Обамеянга ESPN.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграет 13 августа на «Камп Ноу» против «Райо Вальекано».