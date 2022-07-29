«Манчестер Сити» пытался перехватить Кунде у «Барселоны»

«Манчестер Сити» в последний момент пытался перехватить у «Барселоны» экс-защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает L’Équipe.

По информации источника, в этот момент 23-летний француз мысленно уже находился в каталонском клубе, поэтому сделку осуществить не удалось.

Ранее сообщалось, что Кунде обошёлся «Барселоне» в 50 миллионов евро. Также игрока хотел подписать лондонский «Челси», но, как позже признался сам француз, перейти в испанский клуб его убедил главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Севилью» 44 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.