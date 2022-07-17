Победители и неудачники среди игроков «Манчестер Юнайтед» по итогам стартовых матчей под руководством Тен Хага

«Манчестер Юнайтед» продолжает готовиться к новому сезону, и очень увлекательно смотреть за изменениями в команде под руководством Эрика тен Хага. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» следит за тем, как себя проявляют отдельные футболисты.

«Манчестер Юнайтед» после разгрома «Ливерпуля» со счётом 4:0 разделался и с менее статусным «Мельбурн Виктори» 4:1. «Красные дьяволы» пропустили в самом начале, когда контратака соперников стала голевой (пусть возобновятся мемы про Гарри Магуайра!), а австралийцы затем «присели» и защищали своё преимущество, представляя собой совсем другую задачу для команды Тен Хага. «МЮ» ещё в первом тайме успел забить дважды усилиями Мактоминея и Марсьяля, а после перерыва отличился ещё дважды. Рэшфорд сделал счёт 3:1, а в концовке австралийцы поразили свои ворота.

Как и против «Ливерпуля», во втором тайме был полностью изменён состав. В целом это было позитивное выступление «красных дьяволов», причём влияние Эрика тен Хага было явным и очевидным. Конечно, «Юнайтед» ещё далеко не законченный проект, но в команде появились слаженность и структура, которых не было у клуба много лет, и всё определённо движется в правильном направлении. Скотт МакТомини похвалил своего тренера, сказав: «Уровень деталей, о которых он говорит, прост для понимания». И это ключевой момент: лучшие тренеры могут сделать самую сложную тактику легко выполнимой. Если Тен Хаг сможет это сделать, «Юнайтед» будет в деле. Уже можно кое-что отметить по персоналиям команды.

Победитель: Антони Марсьяль

Две сыгранные игры, два забитых мяча. Марсьяль снова в деле! Легко создавать шумиху вокруг нападающих, когда они забивают голы, особенно если это такой нападающий, как культовый герой Антони Марсьяль, который всегда, даже когда ему приходилось нелегко, обладал силой судьбы. Француз действительно выглядит комфортно в системе Тен Хага и, кажется, преуспевает в условиях повышенного внимания к коллективной игре. Его гол в матче с «Мельбурном» был инстинктивным, но в целом его игра была яркой, и он с апломбом вёл за собой линию.

Если Тен Хаг доверит Марсьялю весь сезон, то француз может стать тем человеком, который положит конец 10-летнему ожиданию «Юнайтед» форварда, который отметится в Премьер-лиге 20 или более голами (после того, как Робин ван Перси забил 26 в сезоне 2012/13).

Неудачник: Виктор Линделоф

Игра «Юнайтед» была настолько хороша, что никто не показал плохой игры, но было заметно, что несколько раз в первом тайме, в частности, во время гола «Мельбурна», Виктор Линделоф продолжал свои старые трюки: выбрасывался из линии защиты, а затем не отбирал мяч или по крайней мере допускал фол, чтобы остановить игру. Шведа слишком легко оставить вне позиции, а это не самая лучшая слабость.

Победитель: Эрик Байи

Как и против «Ливерпуля», Эрик Байи продолжает быть самым надёжным защитником «Манчестер Юнайтед» своим сочетанием скоростной уверенности, компетентности и в то же время безрассудного принятия решений. Байи – настоящий дикарь, но такой, с которым даже столь строгий тренер, как Тен Хаг, не захочет расставаться, потому что он может сделать очень многое. Его ассист Маркусу Рэшфорду – отличный тому пример.

Неудачник: Гарри Магуайр

Гарри Магуайр обычно играл левого центрального защитника в «Манчестер Юнайтед», но с «Мельбурном» сыграл справа. Он выглядел вялым и находящимся в плохой форме, что проявилось во время гола «Мельбурна» (хотя Линделоф не оказал ему никакой помощи). Игра Магуайра выглядела показательной, и в случае прихода Лисандро Мартинеса аргентинец не будет участвовать в ротации. Именно он будет стартовым слева, а Магуайру предстоит конкурировать с Вараном (более классным защитником) и Байи (более интересным талантом) за место в старте.

Победитель: Зидан Икбаль

В таких турах всегда приятно наблюдать за успехами молодых игроков, и самым ярким представителем «Юнайтед» в этой предсезонке, похоже, стал Зидан Икбаль. Подросток со столь звучным именем стал первым британцем южноазиатского происхождения, когда-либо игравшим в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, и надеется на прорывной сезон в этом году. Поскольку вероятность приезда Френки де Йонга снижается, возможно, Икбаль сможет побороться за место в составе.

Судя по игре против «Мельбурна», Икбаль (пакистанец и иракец по происхождению) обладает всеми возможностями для игры за команду Тен Хага в центре поля. Он хорошо передавал мяч, перехватывал его перед защитой и даже продемонстрировал дерзкое мастерство в последней трети игры, чем привёл в восторг толпу. Икбаль как минимум не уступает Скотту Мактоминею и имеет большой потенциал, чтобы вырасти в более важного футболиста. Кристиан Эриксен должен стать для него идеальным наставником, так как иракец стремится стать новой молодой звездой «Юнайтед».

Основано на материале Squawka

Роман Андреев