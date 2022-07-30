«Манчестер Сити» – «любимый» оппонент Салаха

Египетский форвард «Ливерпуля» в очередной раз отметился результативными действиями в матче против «горожан».

В сегодняшнем поединке Суперкубка Англии Салах сначала ассистировал Тренту Александеру-Арнольду, а затем забил сам, реализовав пенальти. Таким образом, на счету звезды «Ливерпуля» уже 13 результативных действий в матчах против «Манчестер Сити» (восемь голов и пять голевых передач), что является его наилучшим показателем в противостояниях с конкретной командой в составе «Ливерпуля».

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В общей сложности он отметился 157 голами и 64 результативными передачами в 255 играх за «красных».