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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» – «любимый» оппонент Салаха

30 Июля 2022 • 21:00 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
окончен

Египетский форвард «Ливерпуля» в очередной раз отметился результативными действиями в матче против «горожан».

В сегодняшнем поединке Суперкубка Англии Салах сначала ассистировал Тренту Александеру-Арнольду, а затем забил сам, реализовав пенальти. Таким образом, на счету звезды «Ливерпуля» уже 13 результативных действий в матчах против «Манчестер Сити» (восемь голов и пять голевых передач), что является его наилучшим показателем в противостояниях с конкретной командой в составе «Ливерпуля».

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В общей сложности он отметился 157 голами и 64 результативными передачами в 255 играх за «красных».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах
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