«Ливерпуль» официально представил Карвалью

«Ливерпуль» официально объявил о переходе португальского полузащитника Фабиу Карвалью.

Контракт Карвалью с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого португальца в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне 19-летний футболист выступал за «Фулхэм». В составе «дачников» хавбек провёл 38 матчей, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Фулхэм» занял первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии), выйдя в АПЛ.