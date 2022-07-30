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Нуньес поразил ворота «Манчестер Сити» в дебюте за «Ливерпуль»

30 Июля 2022 • 21:11 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
окончен

Нападающий Дарвин Нуньес стал автором забитого мяча в дебютном официальном матче за «Ливерпуль».

«Красные» одержали победу в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» (3:1), а уругваец установил на табло итоговый счёт на 94-й минуте. Примечательно, что Нуньес появился на поле только на 59-й минуте, заменив Роберто Фирмино.

Бывший форвард «Бенфики» стал четвёртым футболистом, забившим гол в своём первом официальном матче за «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа. Ранее это удавалось только Садио Мане, Мохамеду Салаху и Виргилу ван Дейку.

Дарвин Нуньес пополнил ряды «Ливерпуля» этим летом, перейдя из «Бенфики» за 75 млн евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Дарвин Нуньес
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