Лапорт не сможет играть за «Манчестер Сити» до осени

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт не сможет играть до сентября из-за травмы колена.

«Лапорт травмирован. Ему сделали операцию в конце прошлого сезона. Нужно быть осторожным. Он может отсутствовать до сентября», - сказал наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Ожидается, что напарником Рубена Диаса в центре обороны в матче за Суперкубок Англии станет Джон Стоунс.

Ранее, 28-летний футболист пропустил предсезонный тур «Манчестер Сити» по США.

В прошедшем сезоне Лапорт провел в АПЛ 33 матча, в которых забил 4 гола.

Игра за Суперкубок между «Сити» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.