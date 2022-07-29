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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лапорт не сможет играть за «Манчестер Сити» до осени

29 Июля 2022 • 23:06 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.60 2.35
Через 19 ч. 16 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт не сможет играть до сентября из-за травмы колена.

«Лапорт травмирован. Ему сделали операцию в конце прошлого сезона. Нужно быть осторожным. Он может отсутствовать до сентября», - сказал наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Ожидается, что напарником Рубена Диаса в центре обороны в матче за Суперкубок Англии станет Джон Стоунс.

Ранее, 28-летний футболист пропустил предсезонный тур «Манчестер Сити» по США.

В прошедшем сезоне Лапорт провел в АПЛ 33 матча, в которых забил 4 гола.

Игра за Суперкубок между «Сити» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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