Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола – о дебюте Холанна: «Он забьёт в другой раз»

30 Июля 2022 • 22:02 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал официальный дебют Эрлинга Холанна.

Норвежец не помог своей команде избежать поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче Суперкубка Англии.

«Когда Эрлинг забил в предсезонном матче в США, все говорили о том, насколько он хорош. Сегодня он проявил себя и имел шансы – ничего не изменилось. Холанн – сильный игрок, он забьёт в другой раз. Это футбол. Сегодняшний матч поможет ему побыстрее освоиться в новых условиях», – заявил Гвардиола.

Эрлинг Холанн был приобретён у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:45 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб возглавил гонку за Вернером
22:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о дебюте Холанна: «Он забьёт в другой раз» 1
21:52 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Сегодня Нуньес показал, на что способен»
21:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер раскритиковал болельщиков за насмешки над Холанном
21:11 · Англия. Премьер-лига
Нуньес поразил ворота «Манчестер Сити» в дебюте за «Ливерпуль»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – «любимый» оппонент Салаха
20:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду сыграет в воскресенье» 3
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не отказывается от планов на молодое дарование из Словении
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Депай близок к переходу в клуб АПЛ слухи
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
18:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду опубликовал фото с тренировки «Манчестер Юнайтед»
18:08 · Англия. Премьер-лига
​Холанн дебютирует: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили составы на Суперкубок
18:02 · Англия. Премьер-лига
​Артета объяснил, почему капитаном «Арсенала» стал Эдегор
16:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У «Манчестер Сити» репутация клуба, который только покупает, но нет»
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Роналду позорно влияет на молодых игроков» 2
Все новости
Рекомендуем