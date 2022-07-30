Гвардиола – о дебюте Холанна: «Он забьёт в другой раз»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал официальный дебют Эрлинга Холанна.

Норвежец не помог своей команде избежать поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче Суперкубка Англии.

«Когда Эрлинг забил в предсезонном матче в США, все говорили о том, насколько он хорош. Сегодня он проявил себя и имел шансы – ничего не изменилось. Холанн – сильный игрок, он забьёт в другой раз. Это футбол. Сегодняшний матч поможет ему побыстрее освоиться в новых условиях», – заявил Гвардиола.

Эрлинг Холанн был приобретён у дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года.