Центральный защитник Бен Дэвис завершил переход из «Ливерпуля» в шотландский «Рейнджерс».

Клуб из Глазго официально представил 26-летнего англичанина в качестве своего новичка. Соглашение рассчитано на четыре года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «рейнджерам» более чем в 4,5 млн евро с учётом бонусных надбавок.

Бен Дэвис выступал за «Ливерпуль» с февраля 2021 года, но так и не дебютировал под руководством Юргена Клоппа в первой команде «красных». Прошедший сезон футболист провёл в аренде в «Шеффилд Юнайтед», в составе которого отметился одним забитым мячом в 21 поединке Чемпионшипа.