Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Карвалью способен поставить на ноги целый стадион»

03 Июля 2022 • 14:07 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.80 3.50 2.40
30.07 19:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание контракта с экс-полузащитником «Фулхэма» Фабиу Карвалью.

Специалист отметил талант 19-летнего португальца, который, по мнению Клоппа, является универсальным футболистом.

«Игрок, способный поставить на ноги целый стадион. Он уверен в себе и авантюрен с мячом. Карвалью очень опасен в атаке, благодаря своему творческому потенциалу и динамике», — цитирует Клоппа пресс-служба английского клуба.

В минувшем сезоне Карвалью провёл за «дачников» 38 матчей, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Фабиу Карвалью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
14:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Карвалью способен поставить на ноги целый стадион»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Осинов: «Просто спускался из комнаты, и предо мной ван Дейк стоит, Мане и Салах» эксклюзив
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» официально представил Карвалью
13:43 · Англия. Премьер-лига
Карвалью эмоционально отреагировал на переход в «Ливерпуль»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» договорился с лиссабонским «Спортингом» о подписании Палиньи
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Реал» разработал план замены Бензема на Холанна
12:53 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Манчестер Юнайтед» беспокоятся по поводу разговоров об уходе Роналду
12:48 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду пока не договорился ни с одним клубом
12:35 · Англия. Премьер-лига
Роналду подумывает покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца лета
12:19 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа рассказал о стиле игры «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился со звёздным новичком
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала сумму, какую выделит на покупку Аспиликуэты и Алонсо
11:51 · Англия. Премьер-лига
Тухель забраковал Роналду и не хочет видеть его в «Челси»
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов продать Теллеса
11:23 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Салах переиграл «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем