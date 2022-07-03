Клопп: «Карвалью способен поставить на ноги целый стадион»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание контракта с экс-полузащитником «Фулхэма» Фабиу Карвалью.

Специалист отметил талант 19-летнего португальца, который, по мнению Клоппа, является универсальным футболистом.

«Игрок, способный поставить на ноги целый стадион. Он уверен в себе и авантюрен с мячом. Карвалью очень опасен в атаке, благодаря своему творческому потенциалу и динамике», — цитирует Клоппа пресс-служба английского клуба.

В минувшем сезоне Карвалью провёл за «дачников» 38 матчей, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.