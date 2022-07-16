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Газизов рассказал о выплатах, которые получит «Уфа» в случае перехода Зинченко в «Арсенал»

16 Июля 2022 • 15:38 Комментировать
ФК Кубань
...
Уфа
17.07 19:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о выплатах, которые может получить башкирский клуб, если защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перейдёт в лондонский «Арсенал».

Напомним, Зинченко выступал за «Уфу» в период с 2015 по 2016 год.

«Нам будут положены солидарные выплаты в случае его перехода. Около 300 тысяч евро? Думаю, да. Но я пока точно не считал», — приводит слова Газизова«РБ Спорт».

Газизов сообщил, что для этого необходимо будет отправить запрос в «Арсенал», который выплатит деньги через федерацию. Однако генеральный директор отметил, что из-за санкций, наложенных на российский футбол, осуществить такую процедуру будет непросто.   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Уфа Шамиль Газизов Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
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