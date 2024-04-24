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Гогниев: «Я хотел взять Дзагоева из «Рубина» в «Химки»

24 Апреля 2024 • 09:16 Комментировать
Химки
...
КАМАЗ
Через 9 ч. 33 мин.

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что у подмосковного клуба была возможность подписать экс-полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева.

По словам специалиста, он дружит с Дзагоевым и очень хотел видеть опытного футболиста в своей команде, однако тот отказался переходить в «Химки», так как пообещал руководству «Рубина» помочь команде выйти в РПЛ.  

«Я хотел его взять из «Рубина» в «Химки», была такая возможность. Но он пообещал, поступил очень правильно и красиво. Алан — молодец. Что пообещал? Пообещал, что выведет «Рубин», — цитирует Гогниева Legalbet.

Напомним, Дзагоев выступал за «Рубин» в период с 2022 по 2023 год. В общей сложности в составе казанской команды полузащитник провёл 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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