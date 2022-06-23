Йокич: «Агаларову стоит сначала поиграть в «Зените»

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич поделился мнением о будущем нападающего башкирской команды Гамида Агаларова.

По мнению словенца, перед переездом в Европу Агаларову необходимо поиграть за топовый российский клуб — например, за «Зенит».

«В таком клубе ты уже растёшь, потому что каждый день тренируешься с топовыми игроками, после такого уровня легче уезжать в Европу. Гамид — очень хороший игрок, но в Европе совсем другой футбол, там ещё нужно привыкать к новой стране», — приводит слова Йокича Metaratings.

Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ, забив 19 голов в 29 проведённых встречах. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Сочи» и «Краснодар».