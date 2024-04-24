Тренер «Тюмени» послал фаната в ответ на просьбу подать в отставку

В среду «Тюмень» не смогла обыграть на своём поле «Черноморец» из Новороссийская в матче Мелбет-Первой лиги. Поединок второго по рангу футбольного дивизиона России завершился вничью со счётом 1:1.

В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны стадиона после финального свистка.

«Уважаемый тренер, подай в отставку. Езжай в «Ротор». Не позорь Тюменскую область», - говорит болельщик в адрес тренера команды Игоря Меньщикова.

Меньщиков сначала просто улыбался, а потом послал болельщика куда подальше – на известные три буквы, означающие мужской половой орган.

«Тюмень» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.