«Алания» разгромила главного аутсайдера лиги

После четырёх неудачных матчей подряд «Алания» принимали главного аутсайдера Мелбет-Первой лиги, «Кубань». Полтора тайма никому не удавалось размочить счет на табло, и в итоге Ислам Машуков вывел вперед команду из Владикавказа. На 77-й минуте Тарас Гаглоев снял вопросы о победителе - 2:0. На 90-й минуте счет стал разгромным - 3:0.
В онлайн-таблице «Алания» идет на восьмом месте, противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Машуков Ислам64'
|(2:0) Гаглоев Тарас77'
|(3:0) 90'
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан•Дауров Руслан69' (Тарба Заур (69') •Багаев Алан•Плиев Константин•Чочиев Алан69' (Цаллагов Ибрагим (69') •Хабалов Алан85' (Губиев Эрик (85') •Цараев Алан•Хадарцев Батраз73' (Гаглоев Тарас (73') •Гурциев Батраз•Машуков Ислам73' (Караев Давид (73')
Нестеренко Юрий•Смирнов Александр•Байрыев Азат•Темников Иван• 5'Веденеев Максим•Безденежных Игорь•Махатадзе Георгий83' (Абдоков Нури (83') •Левин Гаррик77' (Грузнов Илья (77') •Кертанов Константин69' (Бакалюк Никита (69') •Рейхмен Богдан•Ежков Данила77' (Кенфак Оливье (77')
24 апреля.
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