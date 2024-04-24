«Алания» разгромила главного аутсайдера лиги

После четырёх неудачных матчей подряд «Алания» принимали главного аутсайдера Мелбет-Первой лиги, «Кубань». Полтора тайма никому не удавалось размочить счет на табло, и в итоге Ислам Машуков вывел вперед команду из Владикавказа. На 77-й минуте Тарас Гаглоев снял вопросы о победителе - 2:0. На 90-й минуте счет стал разгромным - 3:0.

В онлайн-таблице «Алания» идет на восьмом месте, противник - последний.