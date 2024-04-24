Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Алания» разгромила главного аутсайдера лиги

24 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать
Алания
3:0
Кубань
окончен

После четырёх неудачных матчей подряд «Алания» принимали главного аутсайдера Мелбет-Первой лиги, «Кубань». Полтора тайма никому не удавалось размочить счет на табло, и в итоге Ислам Машуков вывел вперед команду из Владикавказа. На 77-й минуте Тарас Гаглоев снял вопросы о победителе - 2:0. На 90-й минуте счет стал разгромным - 3:0.

В онлайн-таблице «Алания» идет на восьмом месте, противник - последний.

Протокол игры  
Алания3:0Кубань
(1:0) Машуков Ислам64'  
(2:0) Гаглоев Тарас77'  
(3:0) 90'  
Солдатенко РостиславКачмазов СосланДауров Руслан 69' (Тарба Заур ( 69') Багаев АланПлиев КонстантинЧочиев Алан 69' (Цаллагов Ибрагим ( 69') Хабалов Алан 85' (Губиев Эрик ( 85') Цараев АланХадарцев Батраз 73' (Гаглоев Тарас ( 73') Гурциев БатразМашуков Ислам 73' (Караев Давид ( 73')
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
Нестеренко ЮрийСмирнов АлександрБайрыев АзатТемников Иван  5'Веденеев МаксимБезденежных ИгорьМахатадзе Георгий 83' (Абдоков Нури ( 83') Левин Гаррик 77' (Грузнов Илья ( 77') Кертанов Константин 69' (Бакалюк Никита ( 69') Рейхмен БогданЕжков Данила 77' (Кенфак Оливье ( 77')
Запасные: Терновский ДмитрийФаттахов ЛенарСолоп АркадийЖилов Ислам
24 апреля.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Алания Кубань

Новости по матчу

22 Апреля
21:20
Надёжная ставка и прогноз на матч Алания – Кубань Мелбет-Первой лиги – 24 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд
Спортивные новости
Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Канарейкин: «Локомотиву» нужно возвращать себе удачу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Родина Москва Родина Москва
2
1
2.50 3.20 2.80
Видео
Окончен
Тюмень Тюмень
Черноморец Нв Черноморец Нв
1
1
2.36 3.15 3.05
Видео
Окончен
Волгарь Волгарь
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
1
2.45 3.10 2.95
Видео
Окончен
Алания Алания
Кубань Кубань
3
0
1.78 3.40 4.60
Видео
Окончен
Акрон Акрон
Ленинградец Ленинградец
0
0
1.50 3.90 6.80
Видео
95 мин
Сокол Сокол
Енисей Енисей
0
2
2.60 3.35 2.60
Видео
95 мин
Нефтехимик Нефтехимик
Шинник Шинник
1
2
1.70 3.45 5.20
Видео
50 мин
Химки Химки
КАМАЗ КАМАЗ
0
0
1.54 3.75 6.60
Видео
20 мин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
0
2.05 3.15 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
19:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» помешал «Акрону» выйти на чистое первое место
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» разгромила главного аутсайдера лиги
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» с «Торпедо» набрали по очку
17:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» с «Черноморцем» не определили сильнейшего
14:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Реализация угловых позволила хабаровскому СКА одолеть «Родину»
09:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев: «Я хотел взять Дзагоева из «Рубина» в «Химки»
23 Апреля
13:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кирьяков получил предложение от «Динамо» из Санкт-Петербурга эксклюзив
12:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА в среду сыграет против «Родины»
22 Апреля
18:25 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Готовы принимать соперников в РПЛ даже в январе»
21 Апреля
14:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» уволил Кирьякова с поста главного тренера 3
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Родины» Артига считает, что команда готова к РПЛ
20 Апреля
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Торпедо»
19:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» скромно обыграло «Шинник» и возглавило Первую лигу
19:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» добыл волевую победу над «Аланией»
19:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» вырвал победу над «Черноморцем», проведя почти весь матч в большинстве
Все новости
Рекомендуем