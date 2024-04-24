«Енисей» оставил «Сокол» у зоны вылета

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» принимал «Енисей». Гостевая команда ударно провела первый тайм и добилась перевеса в два гола. На 14-й минуте отличился Александр Ломакин, а на 32-й минуте результативную атаку завершил Денис Тихонов - 0:2.

«Сокол» остается в очке над зоной вылета, а противник поднялся на девятое место в таблице.