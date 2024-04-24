«Енисей» оставил «Сокол» у зоны вылета

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» принимал «Енисей». Гостевая команда ударно провела первый тайм и добилась перевеса в два гола. На 14-й минуте отличился Александр Ломакин, а на 32-й минуте результативную атаку завершил Денис Тихонов - 0:2.
«Сокол» остается в очке над зоной вылета, а противник поднялся на девятое место в таблице.
Протокол игры
|14'Ломакин Александр (0:1)
|32'Тихонов Денис (0:2)
Максименко Артём•Косаревский Пётр• 16'Забелин Павел•Сериков Илья•Дудиев Аслан66' (Молодцов Артём (66') •Плиев Заурбек•Гудков Ян•Мальцев Михаил56' (Батырев Амир (56') • 59'Азаров Владимир•Сасин Дмитрий76' (Самко Владислав (76') •Бабаев Владлен76' (Ивахнов Матвей (76')
Ставер Евгений•Масловский Александр•Хозин Владимир•Бардыбахин Вячеслав•Кичин Валерий•Ломакин Александр87' (Орлов Антон (87') •Тихонов Денис•Гащенков Михаил•Иванов Егор87' (Саадуев Шамиль (87') •Мазурин Андрей 57'71' (Марков Николай (71') •Окладников Андрей66' (Савельев Максим (66')
24 апреля.
Бан пользователя