Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Гаджиев высказался о готовности махачкалинского «Динамо» к РПЛ эксклюзив

26 Апреля 2024 • 18:30 Комментировать
Черноморец Нв
...
Динамо Махачкала
29.04 17:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, сможет ли дагестанский клуб выступать в РПЛ в следующем сезоне.

- Организационные вопросы по выходу в РПЛ решены?

- Они не решены, но они решаются. Пока у нас нет всех составляющих, которые позволяют командам выступать в РПЛ. Есть проблемы, связанные с лицензированием, организацией и финансами. Проблемы с FAN ID и стадионом тоже пока есть. Но все равно сначала надо сначала решить все проблемы на поле, а потом заниматься организацией.

На текущий момент махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕРНОМОРЕЦ НВ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» «Реал» потерял двух звёздных футболистов Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит» Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов «Реал» вслед за «Барселоной» выразил недовольство судейством в «эль класико» Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Араухо принял решение по будущему Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком» «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Кожевников назвал сильнейшего хоккеиста в составе «Металлурга» Канарейкин назвал игрока из КХЛ, который готов к переезду в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Апреля
18:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев высказался о готовности махачкалинского «Динамо» к РПЛ эксклюзив
25 Апреля
12:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев - после выхода «Химок» на первое место: «Вся борьба впереди, двигаемся от матча к матчу»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Тимошенко высказался о возможном переходе игрока «Родины» в «Локомотив»
24 Апреля
22:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Тюмени» послал фаната в ответ на просьбу подать в отставку
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Оказали влияние два фактора, которые не дали нам быть свежими на протяжении всего матча»
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Динамо» из Махачкалы и «Арсенал» разошлись без голов
20:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» минимально победили «КАМАЗ» и возглавили Первую лигу
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»
19:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» оставил «Сокол» у зоны вылета
19:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» помешал «Акрону» выйти на чистое первое место
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» разгромила главного аутсайдера лиги
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» с «Торпедо» набрали по очку
17:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» с «Черноморцем» не определили сильнейшего
14:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Реализация угловых позволила хабаровскому СКА одолеть «Родину»
09:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев: «Я хотел взять Дзагоева из «Рубина» в «Химки»
Все новости
Рекомендуем