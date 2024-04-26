Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, сможет ли дагестанский клуб выступать в РПЛ в следующем сезоне.

- Организационные вопросы по выходу в РПЛ решены?

- Они не решены, но они решаются. Пока у нас нет всех составляющих, которые позволяют командам выступать в РПЛ. Есть проблемы, связанные с лицензированием, организацией и финансами. Проблемы с FAN ID и стадионом тоже пока есть. Но все равно сначала надо сначала решить все проблемы на поле, а потом заниматься организацией.

На текущий момент махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.