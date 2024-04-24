«Химки» минимально победили «КАМАЗ» и возглавили Первую лигу

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали «КАМАЗ». Александр Руденко создал первый момент, выход почти один на один с ударом по воротам, и кипер ногами парировал. Хороший ответ соперника, Роман Мануйлов стрелял из пределов штрафной и не попал по высоте.

После перерыва Руденко минимально промахнулся. Аршак Корян попал в створ, но там вратарь выручил. А далее на помощь хозяевам пришелся корнер, после навеса к воротам Хетаг Хосонов перепрыгнул всех и головой переправил мяч в дальний угол - 1:0.

«Химки» вышли на чистое первое место, соперник делит 12-е место.