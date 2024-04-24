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Мелбет-Первая лига

«Химки» минимально победили «КАМАЗ» и возглавили Первую лигу

24 Апреля 2024 • 20:58 Комментировать
Химки
1:0
КАМАЗ
окончен

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали «КАМАЗ». Александр Руденко создал первый момент, выход почти один на один с ударом по воротам,  и кипер ногами парировал. Хороший ответ соперника, Роман Мануйлов стрелял из пределов штрафной и не попал по высоте.

После перерыва Руденко минимально промахнулся. Аршак Корян попал в створ, но там вратарь выручил. А далее на помощь хозяевам пришелся корнер, после навеса к воротам Хетаг Хосонов перепрыгнул всех и головой переправил мяч в дальний угол  - 1:0.

«Химки» вышли на чистое первое место, соперник делит 12-е место.

Протокол игры  
Химки1:0КАМАЗ
(1:0) Хосонов Хетаг60'  
Митрюшкин АнтонГолубович Петар 36' (Корян Аршак ( 36') Степанов ДанилВаратынов СергейЮзепчук Роман 83' (Исаенко Олег ( 83') Терехов СергейБерковский ИльяМагомедов Бутта 46' (Садыгов Илья ( 46'Нетфуллин Равиль 73') Хосонов ХетагВолков ЗахарРуденко Александр Александрович 73' (Касимов Тимур ( 73')
Запасные: Журавлёв ЮрийАбдуллахи КвариМелентиевич СтефанКулишев АртёмСкворцов ЛевМохаммад АмирОбухов Игорь
Самок СергейГюрджан Артём  45'Почивалин Валерий 78' (Защепкин Роман ( 78') Ратников СавелийМануйлов Роман 71' (Лаук Максим ( 71') Пальцев Валентин  40'Горелов ПавелФартуна Борис 71' (Стародуб Дмитрий ( 71') Таликин ДамирГаглоев Александр 38' (Абдуллаев Сурхайхан ( 38') Кириллов Юрий 79' (Родин Даниил ( 79')
Запасные: Анисимов АртурАюкин РусланГерасимов Дмитрий
24 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Камаз

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