«Химки» минимально победили «КАМАЗ» и возглавили Первую лигу

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали «КАМАЗ». Александр Руденко создал первый момент, выход почти один на один с ударом по воротам, и кипер ногами парировал. Хороший ответ соперника, Роман Мануйлов стрелял из пределов штрафной и не попал по высоте.
После перерыва Руденко минимально промахнулся. Аршак Корян попал в створ, но там вратарь выручил. А далее на помощь хозяевам пришелся корнер, после навеса к воротам Хетаг Хосонов перепрыгнул всех и головой переправил мяч в дальний угол - 1:0.
«Химки» вышли на чистое первое место, соперник делит 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Хосонов Хетаг60'
Митрюшкин Антон•Голубович Петар36' (Корян Аршак (36') •Степанов Данил•Варатынов Сергей•Юзепчук Роман83' (Исаенко Олег (83') •Терехов Сергей•Берковский Илья•Магомедов Бутта46' (Садыгов Илья (46'•Нетфуллин Равиль73') •Хосонов Хетаг•Волков Захар•Руденко Александр Александрович73' (Касимов Тимур (73')
Самок Сергей•Гюрджан Артём• 45'Почивалин Валерий78' (Защепкин Роман (78') •Ратников Савелий•Мануйлов Роман71' (Лаук Максим (71') •Пальцев Валентин• 40'Горелов Павел•Фартуна Борис71' (Стародуб Дмитрий (71') •Таликин Дамир•Гаглоев Александр38' (Абдуллаев Сурхайхан (38') •Кириллов Юрий79' (Родин Даниил (79')
Запасные: Анисимов Артур•Аюкин Руслан•Герасимов Дмитрий
24 апреля.
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