Агент высказался о будущем Жамалетдинова и Камилова в «Уфе»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы игроков «Уфы» Владислава Камилова и Тимура Жамалетдинова, высказался о будущем своих клиентов.

По словам Маньякова, оба футболиста продолжат свои выступления за уфимский клуб, несмотря на вылет команды в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.

«Пока определённости по поводу Камилова нет. Футболист хочет играть на самом высоком уровне, в то же время у него действующий контракт, и Владислав будет его выполнять. Та же самая ситуация по Жамалетдинову», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий Жамалетдинов провёл в составе «Уфы» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

На счету 26-летнего полузащитника Камилова три забитых мяча в 30 проведённых встречах.