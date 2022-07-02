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Агент высказался о будущем Жамалетдинова и Камилова в «Уфе»

02 Июля 2022 • 09:46 Комментировать
ФК Кубань
...
Уфа
17.07 18:00

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы игроков «Уфы» Владислава Камилова и Тимура Жамалетдинова, высказался о будущем своих клиентов.

По словам Маньякова, оба футболиста продолжат свои выступления за уфимский клуб, несмотря на вылет команды в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.

«Пока определённости по поводу Камилова нет. Футболист хочет играть на самом высоком уровне, в то же время у него действующий контракт, и Владислав будет его выполнять. Та же самая ситуация по Жамалетдинову», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий Жамалетдинов провёл в составе «Уфы» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

На счету 26-летнего полузащитника Камилова три забитых мяча в 30 проведённых встречах.
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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Тимур Жамалетдинов Владислав Камилов
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ФК КУБАНЬ УФА
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