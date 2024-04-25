Агент Тимошенко высказался о возможном переходе игрока «Родины» в «Локомотив»

Олег Ерёмин, агент нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, прокомментировал информацию о том, что 24-летний футболист входит в сферу интересов «Локомотива».

По слова агента, Тимошенко хочет продолжить карьеру в клубе РПЛ, однако официального предложения по возможному трансферу пока не поступало.

«От предложения будет зависеть. Пока официального ничего не было. Желание будет зависеть от предложения», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тимошенко провёл за «Родину» 28 матчей, в которых забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 900 тысяч евро.