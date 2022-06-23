Йокич назвал причину вылета «Уфы» из РПЛ

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич прокомментировал вылет башкирского клуба из РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Йокич выразил мнение, что игра уфимцев должна была выстраиваться вокруг многолетних лидеров команды и молодых игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге.

«Надо было уважать игроков, которые здесь много лет. Вокруг этих игроков надо было выстраивать костяк, а к ним приводить молодых футболистов с опытом Премьер-лиги. Этого до конца не получилось сделать», — цитирует Йокича Metaratings.

Также футболист отметил неопытность тренерского штаба команды во главе с Алексеем Стукаловым, для которого минувший сезон стал первым полноценным в РПЛ.