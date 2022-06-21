Газизов: «Ведём переговоры по Агаларову»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Пари НН», однако позже нижегородский клуб опроверг эту информацию.

«По трансферу Агаларова нет никаких дедлайнов. Пока он в команде. Да, мы ведём переговоры, но есть ещё и другая сторона, которая принимает решение. Топ-клуб? Я не буду назвать сейчас команды», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 голов в 29 проведённых матчах. Сам уфимский клуб не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).