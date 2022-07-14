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Первая лига

Томаров станет новым главным тренером «Уфы»

14 Июля 2022 • 13:52 Комментировать
ФК Кубань
...
Уфа
17.07 19:00

Руководство «Уфы» приняло решение утвердить Сергея Томарова новым главным тренером башкирской команды, сообщает Metaratings.

По информации источника, в «Уфе» остались довольны работой специалиста на сборах, поэтому было принято решение убрать приставку исполняющего обязанности и назначить Томарова главным тренером.

40-летний наставник работает в системе башкирского клуба с 2010 года. На посту главного тренера «Уфы» Томаров Сменил Алексея Стукалова, который покинул команду по окончании минувшего сезона.

Напомним, уфимцы не сумели сохранить прописку в РПЛ по итогам прошедшего розыгрыша турнира, поэтому следующий сезон команда Томарова проведёт в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Сергей Томаров
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