Томаров станет новым главным тренером «Уфы»

Руководство «Уфы» приняло решение утвердить Сергея Томарова новым главным тренером башкирской команды, сообщает Metaratings.

По информации источника, в «Уфе» остались довольны работой специалиста на сборах, поэтому было принято решение убрать приставку исполняющего обязанности и назначить Томарова главным тренером.

40-летний наставник работает в системе башкирского клуба с 2010 года. На посту главного тренера «Уфы» Томаров Сменил Алексея Стукалова, который покинул команду по окончании минувшего сезона.

Напомним, уфимцы не сумели сохранить прописку в РПЛ по итогам прошедшего розыгрыша турнира, поэтому следующий сезон команда Томарова проведёт в Первой лиге.