Червиченко высказался о возможном переезде Агаларова в Европу

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова в европейский клуб.

«Про предметный интерес из Турции я ещё как-то могу поверить, но Португалию и Бельгию — нет от слова совсем», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт считает, что в Португалии и Бельгии хватает своих игроков, поэтому российские футболисты им не нужны.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес к Агаларову из вышеперечисленных стран. Напомним, 21-летний форвард стал лучшим бомбардиром в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.