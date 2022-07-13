Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Червиченко высказался о возможном переезде Агаларова в Европу

13 Июля 2022 • 19:16 Комментировать
ФК Кубань
...
Уфа
17.07 19:00

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова в европейский клуб.

«Про предметный интерес из Турции я ещё как-то могу поверить, но Португалию и Бельгию — нет от слова совсем», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт считает, что в Португалии и Бельгии хватает своих игроков, поэтому российские футболисты им не нужны.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес к Агаларову из вышеперечисленных стран. Напомним, 21-летний форвард стал лучшим бомбардиром в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко Уфа Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФК КУБАНЬ УФА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
19:36 · Россия. Первая лига
​Азмун: «Мне без разницы, что «Рубин» вылетел – он сделал мне плохо»
19:29 · Россия. Первая лига
​Азмун – Дзюбе: «Иди в Первую лигу и играй там!»
19:26 · Россия. Первая лига
Президент «Маритиму» подтвердил интерес к Агаларову
19:16 · Россия. Первая лига
Червиченко высказался о возможном переезде Агаларова в Европу
17:08 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» могут усилиться нападающим «Рубина»
16:21 · Россия. Первая лига
Мостовой — об Агаларове в Европе: «Если действительно были предложения, то надо пробовать»
15:22 · Россия. Первая лига
Отец Агаларова высказался о возможном переходе сына в португальский клуб
15:13 · Россия. Первая лига
Барбоза: Трансфер Агаларова в «Маритиму» маловероятен
14:39 · Россия. Первая лига
Бояринцев высказался о своём будущем
14:23 · Россия. Первая лига
​Агаларовым интересуется клуб из Португалии – Газизов подтвердил
10:31 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Рубина» Лисакович интересен двум клубам РПЛ
12 Июля
23:53 · Россия. Премьер-лига
Давид Кобесов станет игроком «Пари НН»
21:28 · Россия. Первая лига
Червиченко: Дзюба может остаться в «Рубине»
20:13 · Россия. Первая лига
Ловчев высказался о прибытии Дзюбы в «Рубин»
18:37 · Россия. Первая лига
Гаврилов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»
Все новости
Рекомендуем