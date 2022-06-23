Йокич назвал лучшего игрока минувшего сезона РПЛ

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич считает, что нападающий башкирской команды Гамид Агаларов заслуживал звание лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ больше, чем полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

«Для меня Агаларов лучший игрок сезона — это 100%. Гамид стал лучшим бомбардиром, играя в команде, которая вылетела из Премьер-лиги, это невероятно. Если бы он не забил свои 19 голов, мы бы вылетели раньше», — приводит слова Йокича Metraratings.

Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 проведённых матчах. Уфимский клуб не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых встреч «Оренбургу» (3:4).