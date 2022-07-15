«Уфа» официально объявила о переходе защитника «Зенита» Александра Сандрачука.

20-летний футболист подписал с уфимским клубом долгосрочный контракт.

«Поздравляем Александра с переходом в ФК «Уфа», желаем больших успехов и много побед!», — говорится в заявлении башкирского клуба.

Сандрачук — воспитанник петербургского клуба, выступавший за «Зенит-2». В минувшем розыгрыше ФНЛ-2 защитник забил два гола и отдал три результативные передачи в 24 проведённых матчах.

Напомним, грядущий сезон «Уфа» проведёт в Первой лиге.