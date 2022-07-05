Стукалов назвал самое сильное качество Агаларова

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о нападающем башкирской команды Гамиде Агаларове.

«Самое сильное качество Агаларова — голевое чутьё. Второе — это работоспособность. Гамид — игрок штрафной площади, который может оказаться в нужное время в нужном месте. Это очень важный фактор для нападающего», — приводит слова Стукалова «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 голов в 29 проведённых встречах. Несмотря на старания Агаларова, «Уфа» не смогла сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).

Ранее сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».