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Газизов рассказал, когда решится судьба Агаларова

14 Июля 2022 • 09:33 Комментировать
ФК Кубань
...
Уфа
17.07 19:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

Ранее Газизов подтвердил, что интерес к 21-летнему форварду проявляют клубы из Португалии, Бельгии и Турции. Также сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».

«Мы надеемся решить этот вопрос быстрее. Я ничего не планирую, тут всё зависит не только от меня», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше РПЛ Агаларов забил 19 голов в 29 проведённых встречах, став лучшим бомбардиром турнира.  

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов Гамид Агаларов Трансферы футбола - лето 2022
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