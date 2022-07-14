Газизов рассказал, когда решится судьба Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

Ранее Газизов подтвердил, что интерес к 21-летнему форварду проявляют клубы из Португалии, Бельгии и Турции. Также сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».

«Мы надеемся решить этот вопрос быстрее. Я ничего не планирую, тут всё зависит не только от меня», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше РПЛ Агаларов забил 19 голов в 29 проведённых встречах, став лучшим бомбардиром турнира.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.