«Уфа» подписала контракт с колумбийским нападающим

Колумбийский нападающий Дилан Ортис подписал с «Уфой» трёхлетний контракт, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Напомним, что с января нынешнего года колумбиец выступал за уфимский клуб на правах аренды.

«Мы рады вновь приветствовать Дилана в ФК «Уфа», желаем много побед и больших достижений!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий провёл в составе «Уфы» 13 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ башкирский клуб не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, уступив по сумме двух стыковых встреч «Оренбургу» (3:4).