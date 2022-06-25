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«Уфа» подписала контракт с колумбийским нападающим

25 Июня 2022 • 16:10 Комментировать
ФК Кубань
...
Уфа
17.07 18:00

Колумбийский нападающий Дилан Ортис подписал с «Уфой» трёхлетний контракт, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Напомним, что с января нынешнего года колумбиец выступал за уфимский клуб на правах аренды.

«Мы рады вновь приветствовать Дилана в ФК «Уфа», желаем много побед и больших достижений!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий провёл в составе «Уфы» 13 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ башкирский клуб не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, уступив по сумме двух стыковых встреч «Оренбургу» (3:4).  

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Дилан Ортис
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ФК КУБАНЬ УФА
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