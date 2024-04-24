«Тюмень» с «Черноморцем» не определили сильнейшего

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Черноморец». Команды имели много моментов, а забивали в конце первого тайма. Иван Зазвонкин с левого угла вратарской эффектно поразил дальнюю часть рикошетом от штанги. Ответ соперника, передача в касание по воздуху на ход Ивану Маркелову, который от линии штрафной перебросил вратаря - 1:1.
«Тюмень» вышла на шестое место в таблице, соперник - 14-й.
Протокол игры
|39'Зазвонкин Иван (0:1)
|(1:1) Маркелов Иван41'
Любаков Егор•Бем Александр86' (Марьянов Андрей (86') •Петров Михаил•Печенкин Никита•Коротаев Александр65' (Порохов Илья (65') •Шитов Виталий86' (Синяк Антон (86') •Болотов Евгений87' (Шадрин Павел (87') • 89'Самойлов Денис•Маркелов Иван73' (Дружинин Игорь (73') •Насыров Исламжан•Москаленчик Илья
Фролкин Даниил•Красильниченко Олег• 50'Безчаснюк Александр75' (Кириленко Владислав (75') •Фомин Денис•Чичинадзе Анри•Енин Иван• 22'Будагян Юрий59' (Гараев Виктор (59') •Магомедов Зикрула•Родионов Илья46' (Гурченко Даниил (46') •Зазвонкин Иван86' (Яковлев Дмитрий (86') •Никифоров Никита75' (Воропаев Артём (75')
24 апреля.
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