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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» с «Черноморцем» не определили сильнейшего

24 Апреля 2024 • 17:53 Комментировать
Тюмень
1:1
Черноморец Нв
окончен

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Черноморец». Команды имели много моментов, а забивали в конце первого тайма. Иван Зазвонкин с левого угла вратарской эффектно поразил дальнюю часть рикошетом от штанги. Ответ соперника, передача в касание по воздуху на ход Ивану Маркелову, который от линии штрафной перебросил вратаря - 1:1.

«Тюмень» вышла на шестое место в таблице, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Тюмень1:1Черноморец Нв
  39'Зазвонкин Иван (0:1)
(1:1) Маркелов Иван41'  
Любаков ЕгорБем Александр 86' (Марьянов Андрей ( 86') Петров МихаилПеченкин НикитаКоротаев Александр 65' (Порохов Илья ( 65') Шитов Виталий 86' (Синяк Антон ( 86') Болотов Евгений 87' (Шадрин Павел ( 87'  89') Самойлов ДенисМаркелов Иван 73' (Дружинин Игорь ( 73') Насыров ИсламжанМоскаленчик Илья
Запасные: Татаринов ЕвгенийМырзаков КириллНикишин КириллБалахонцев НикитаКасаткин НикитаСавин Андрей
Фролкин ДаниилКрасильниченко Олег  50'Безчаснюк Александр 75' (Кириленко Владислав ( 75') Фомин ДенисЧичинадзе АнриЕнин Иван  22'Будагян Юрий 59' (Гараев Виктор ( 59') Магомедов ЗикрулаРодионов Илья 46' (Гурченко Даниил ( 46') Зазвонкин Иван 86' (Яковлев Дмитрий ( 86') Никифоров Никита 75' (Воропаев Артём ( 75')
Запасные: Будачёв ИванЕсимбеков ДэвидРебров ДмитрийПопович АлександрПучков Семён
24 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Черноморец Новороссийск

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22 Апреля
17:50
Рискованная ставка и прогноз на матч Тюмень – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 24 апреля 2024
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