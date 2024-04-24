«Тюмень» с «Черноморцем» не определили сильнейшего

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «Черноморец». Команды имели много моментов, а забивали в конце первого тайма. Иван Зазвонкин с левого угла вратарской эффектно поразил дальнюю часть рикошетом от штанги. Ответ соперника, передача в касание по воздуху на ход Ивану Маркелову, который от линии штрафной перебросил вратаря - 1:1.

«Тюмень» вышла на шестое место в таблице, соперник - 14-й.