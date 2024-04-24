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Мелбет-Первая лига

Реализация угловых позволила хабаровскому СКА одолеть «Родину»

24 Апреля 2024 • 14:04 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:1
Родина Москва

29-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал в Хабаровске, где СКА играл против «Родины». Яо Жан Шарль в конце первого тайма справа прорвался к воротам и пробил в дальнюю штангу. Сразу после перерыва у хозяев сработал угловой, Олег Кожемякин выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в левый угол ворот - 1:0. Илья Петров нанес удар и попал в руку защитника - пенальти. Он же подошел к 11-метровой отметке и пробил в левую часть ворот - парировано. В ответ соперник провел затяжную атаку, и в штрафной Амур Калмыков с разворота вколотил мяч под планку - 1:1. СКА вырвал победу после еще одного корнера, и опять Кожемякин был точен - 2:1.

После этой победы хабаровчане делят восьмую строчку, а соперник остается в очке от топ-четверки.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:1Родина Москва
(1:0) Кожемякин Олег49'  
  76'Калмыков Амур (1:1)
(2:1) Кожемякин Олег78'  
Имамов ИсламМусалов МагомедПокидышев НиколайРукас Томас  31'Никитин Андрей ВладимировичКожемякин ОлегКоновалов ИгорьНикитин Кирилл 84' (Мирошниченко Никита ( 84') Петров Илья 90' (Корнюшин Даниил ( 90') Подберёзкин Вячеслав 84' (Савинов Андрей ( 84'  87') Яо Жан Шарль 57' (Гонгапшев Альбек ( 57')
Запасные: Бавин ЮрийАлиев СаидЦаллагов ДзамболатБегун ДмитрийСугробов ВладимирСимонян Артём
Корякин АлександрМещанинов АртёмКлещенко АлександрЭдилсон 62' (Марсиньо Силва ( 62') Сокол Артём 85' (Тананеев Дмитрий ( 85') Гордюшенко АстемирБакаев Солтмурад  57' 74' (Султонов Мухаммад ( 74') Фищенко РусланКуликов Даниил 74' (Вачхольз Уэсли Ната ( 74') Кузнецов Даниил 62' (Юшин Александр ( 62') Калмыков Амур
Запасные: Шакеров РинатМаркитесов ДмитрийЧернышёв Даниил
24 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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