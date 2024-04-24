Реализация угловых позволила хабаровскому СКА одолеть «Родину»

29-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал в Хабаровске, где СКА играл против «Родины». Яо Жан Шарль в конце первого тайма справа прорвался к воротам и пробил в дальнюю штангу. Сразу после перерыва у хозяев сработал угловой, Олег Кожемякин выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в левый угол ворот - 1:0. Илья Петров нанес удар и попал в руку защитника - пенальти. Он же подошел к 11-метровой отметке и пробил в левую часть ворот - парировано. В ответ соперник провел затяжную атаку, и в штрафной Амур Калмыков с разворота вколотил мяч под планку - 1:1. СКА вырвал победу после еще одного корнера, и опять Кожемякин был точен - 2:1.
После этой победы хабаровчане делят восьмую строчку, а соперник остается в очке от топ-четверки.
Протокол игры
|(1:0) Кожемякин Олег49'
|76'Калмыков Амур (1:1)
|(2:1) Кожемякин Олег78'
Имамов Ислам•Мусалов Магомед•Покидышев Николай•Рукас Томас• 31'Никитин Андрей Владимирович•Кожемякин Олег•Коновалов Игорь•Никитин Кирилл84' (Мирошниченко Никита (84') •Петров Илья90' (Корнюшин Даниил (90') •Подберёзкин Вячеслав84' (Савинов Андрей (84') • 87'Яо Жан Шарль57' (Гонгапшев Альбек (57')
Корякин Александр•Мещанинов Артём•Клещенко Александр•Эдилсон62' (Марсиньо Силва (62') •Сокол Артём85' (Тананеев Дмитрий (85') •Гордюшенко Астемир•Бакаев Солтмурад 57'74' (Султонов Мухаммад (74') •Фищенко Руслан•Куликов Даниил74' (Вачхольз Уэсли Ната (74') •Кузнецов Даниил62' (Юшин Александр (62') •Калмыков Амур
Запасные: Шакеров Ринат•Маркитесов Дмитрий•Чернышёв Даниил
24 апреля.
Бан пользователя