Реализация угловых позволила хабаровскому СКА одолеть «Родину»

29-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал в Хабаровске, где СКА играл против «Родины». Яо Жан Шарль в конце первого тайма справа прорвался к воротам и пробил в дальнюю штангу. Сразу после перерыва у хозяев сработал угловой, Олег Кожемякин выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в левый угол ворот - 1:0. Илья Петров нанес удар и попал в руку защитника - пенальти. Он же подошел к 11-метровой отметке и пробил в левую часть ворот - парировано. В ответ соперник провел затяжную атаку, и в штрафной Амур Калмыков с разворота вколотил мяч под планку - 1:1. СКА вырвал победу после еще одного корнера, и опять Кожемякин был точен - 2:1.

После этой победы хабаровчане делят восьмую строчку, а соперник остается в очке от топ-четверки.