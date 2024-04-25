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Мелбет-Первая лига

Талалаев - после выхода «Химок» на первое место: «Вся борьба впереди, двигаемся от матча к матчу»

25 Апреля 2024 • 12:01 Комментировать
Химки
1:0
КАМАЗ

В среду «Химки» обыграли «КАМАЗ» в матче Мелбет-Первой лиги. Победу со счётом 1:0 принес розыгрыш штрафного, и после навеса в сторону ворот здорово сыграл головой Хетаг Хосонов.

- В характере и движении мы сопернику не уступили. В концовке даже превзошли. Вся борьба впереди, двигаемся от матча к матчу, - заявил после матча наставник «Химок» Андрей Талалаев. Его слова приводят «Вести Подмосковья».

Также тренера порадовал реализованный стандарт, так как над этим компонентом игры его команда усиленно работает на тренировках. При этом футболисты не так часто воплощают такие моменты в голы. 

После вчерашнего матча «Химки» делят первое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

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Сегодня, 25 Апреля
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