«Волгарь» с «Торпедо» набрали по очку

Ведущий борьбу за выживание «Волгарь» в среду принимал «Торпедо», середняков Мелбет-Первой лиги. Гол Игоря Горбунова в конце первого тайма позволил гостям уйти на перерыв с перевесом. На 60-й минуте угловой с правого фланга, после подачи к линии вратарской мяч полетел дальше, и у штанги Вячеслав Кротов в падении головой мастерски поразил цель.

1:1, «Волгарь» предпоследний, но спасительная позиция всего в двух очках. Соперник делит 11-е место.