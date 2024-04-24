«Волгарь» с «Торпедо» набрали по очку

Ведущий борьбу за выживание «Волгарь» в среду принимал «Торпедо», середняков Мелбет-Первой лиги. Гол Игоря Горбунова в конце первого тайма позволил гостям уйти на перерыв с перевесом. На 60-й минуте угловой с правого фланга, после подачи к линии вратарской мяч полетел дальше, и у штанги Вячеслав Кротов в падении головой мастерски поразил цель.
1:1, «Волгарь» предпоследний, но спасительная позиция всего в двух очках. Соперник делит 11-е место.
Протокол игры
|39'Горбунов Игорь (0:1)
|(1:1) Кротов Вячеслав60'
Одоевский Даниил•Хомуха Иван•Шакуро Павел90' (Шляков Евгений (90') •Зуев Илья•Гилязетдинов Артур•Ткачук Денис•Ушатов Кирилл63' (Косарев Кирилл (63') •Павлишин Алексей 21'63' (Маляров Никита (63') •Атабаев Эрбол•Кротов Вячеслав• 36'Лесников Дмитрий72' (Фольмер Кирилл (72') 72'
Бабурин Егор•Иваньков Александр II•Шевченко Глеб•Бородин Сергей Алексеевич•Горбунов Игорь44' (Тугарев Роман (44') •Роганович Боян4' (Манелов Ираклий (4') •Москвичёв Владимир68' (Костин Андрей (68') •Чурич Марио•Стефанович Илья68' (Червяков Руслан (68') •Полоз Дмитрий68' (Лебеденко Игорь (68') •Шамкин Даниил
24 апреля.
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