В «Ахмате» рассказали, сколько заплатили за Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскрыл детали сделки по переходу в грозненский клуб нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Айдамиров заявил, что сумма трансфера, которая указывается в СМИ, не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что за переход 21-летнего форварда «Ахмату» пришлось заплатить 1,5 миллиона евро. По словам гендиректора, Агаларов обошёлся грозненцам в более скромную сумму.

«Не скажу, что очень сложно было договориться с «Уфой», Гамидом. Мы довольно продуктивно пообщались, решили, что так будет лучше для продолжения его карьеры. Контракт рассчитан на три года, он сейчас проходит медобследование», — приводят слова Айдамирова РИА Новости.

В минувшем сезоне Агаларов провёл в составе башкирской команды 33 матча, забив 20 голов, а также отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.