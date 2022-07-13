Форвард «Уфы» Гамид Агаларов пополнит состав «Ахмата».

Журналист Иван Карпов сообщил, что завтра, 14 июля, Агаларов вылетает в Грозный. Там он пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовой договор с «Ахматом».

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист близок к переходу в «Ахмат». В минувшем сезоне нападающий «Уфы» стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Агаларов забил 19 мячей и записал в свой актив две результативные передачи в 29 встречах РПЛ. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в шесть миллионов евро.

Отметим, что главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев также сообщал о переговорах с игроком.