Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов подпишет контракт с «Ахматом» слухи

13 Июля 2022 • 21:55 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.60 3.45 2.60
16.07 20:00

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов пополнит состав «Ахмата».

Журналист Иван Карпов сообщил, что завтра, 14 июля, Агаларов вылетает в Грозный. Там он пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовой договор с «Ахматом».

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист близок к переходу в «Ахмат». В минувшем сезоне нападающий «Уфы» стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Агаларов забил 19 мячей и записал в свой актив две результативные передачи в 29 встречах РПЛ. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в шесть миллионов евро.

Отметим, что главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев также сообщал о переговорах с игроком.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат Гамид Агаларов Трансферы футбола - лето 2022 Иван Карпов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
13 Июля
21:44 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Поваров рассказал о зарплате в молодёжной команде
21:30 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб, который возглавит Мостовой
21:14 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, будет ли он играть в Медийной лиге
21:07 · Россия. Премьер-лига
Жирков может пополнить состав «Бей Беги»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, зачем создал «Бей Беги»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Башкиров заявил, что может продолжить карьеру за пределами России
20:35 · Россия. Премьер-лига
Азмун: «Для меня «Зенит» — лучший клуб в мире»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Азмун — об уходе Алберто из «Зенита»: Он ошибся, покинув один из лучших клубов мира
20:16 · Россия. Премьер-лига
Азмун: Мне предлагали сумасшедшие деньги в России, и это был не «Зенит»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Агапов и Кобесов стали игроками «Пари НН»
19:52 · Россия. Премьер-лига
​Азмун вспомнил, как покинул отель «Зенита» ради подписания контракта с «Байером»
19:45 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заключат контракт с Давыдовым
19:36 · Россия. Первая лига
​Азмун: «Мне без разницы, что «Рубин» вылетел – он сделал мне плохо»
19:34 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» заявили, что у них нет 100% цели подписать Урунова
19:29 · Россия. Первая лига
​Азмун – Дзюбе: «Иди в Первую лигу и играй там!»
Все новости
Рекомендуем