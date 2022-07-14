Генеральный директор «Ахмата» сообщил о переходе Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил переход нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в грозненский клуб.

«Подтверждаю трансфер Агаларова. Сегодня Гамид приедет в расположение команды», — цитирует Айдамирова Sport24.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провёл в составе уфимского клуба 33 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав две результативные передачи. Напомним, что Агаларов стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша РПЛ, 19 раз поразив ворота соперников в 29 проведённых встречах.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов также сообщал, что интерес к футболисту проявляют клубы из Португалии, Турции и Бельгии.