«Ленинградец» помешал «Акрону» выйти на чистое первое место

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» мог выйти на чистое первое место в случае победы над аутсайдерами из «Ленинградца». Под конец первого тайма Неманья Анджелкович с линии вратарской проталкивал мяч в створ, и кипер гостей выручил. Андрес Понсе после проникающего паса промедлил и упустил момент для удара. Сразу после перерыва форвард исправился и послал мяч в сетку, но из офсайда. Корнер, и Егор Данилкин головой пробил в перекладину. В концовке Понсе с нескольких метров бил по воротам и попал в грудь голкипера.

«Акрон» так и не забил, команда из Тольятти делит первое место с «Динамо» из Махачкалы. Соперник - третий с конца.