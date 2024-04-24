«Ленинградец» помешал «Акрону» выйти на чистое первое место

В 29-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» мог выйти на чистое первое место в случае победы над аутсайдерами из «Ленинградца». Под конец первого тайма Неманья Анджелкович с линии вратарской проталкивал мяч в створ, и кипер гостей выручил. Андрес Понсе после проникающего паса промедлил и упустил момент для удара. Сразу после перерыва форвард исправился и послал мяч в сетку, но из офсайда. Корнер, и Егор Данилкин головой пробил в перекладину. В концовке Понсе с нескольких метров бил по воротам и попал в грудь голкипера.
«Акрон» так и не забил, команда из Тольятти делит первое место с «Динамо» из Махачкалы. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
Волков Сергей•Димоски Боян•Анджелкович Неманья68' (Бокоев Марат (68') •Данилкин Егор•Данилин Кирилл76' (Галкин Владислав (76') •Глушков Никита Андреевич•Галоян Артур•Палиенко Максим68' (Эльдарушев Абу-Саид (68') •Чудин Иван76' (Макаров Сергей (76') •Савичев Константин•Понсе Андрес
Карабашев Никита•Кудрявцев Роман•Калугин Никита•Беляев Максим•Яковлев Андрей•Суханов Эдуард75' (Воронцов Илья (75') • 90'Казаков Руслан•Ильин Сергей65' (Хитяев Андрей (65') •Горелишвили Михаил•Розманов Никита65' (Жиронкин Виталий (65') •Бачинский Максим84' (Каптилов Валерий (84')
24 апреля.
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