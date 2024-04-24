«Шинник» вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»

Претендующий на повышение в классе «Нефтехимик» в среду играл против «Шинника». По итогам стартовой десятиминутки на табло горели единицы, отличились Бен Азиз Загре и Максим Петров. Развязка случилась на 82-й минуте, когда Дмитрий Самойлов вырвал для гостей победу - 1:2.

«Нефтехимик» продолжает чередовать победы с неудачами и делит седьмое место, «Шинник» - 10-е.