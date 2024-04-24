«Шинник» вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»

Претендующий на повышение в классе «Нефтехимик» в среду играл против «Шинника». По итогам стартовой десятиминутки на табло горели единицы, отличились Бен Азиз Загре и Максим Петров. Развязка случилась на 82-й минуте, когда Дмитрий Самойлов вырвал для гостей победу - 1:2.
«Нефтехимик» продолжает чередовать победы с неудачами и делит седьмое место, «Шинник» - 10-е.
Протокол игры
|6'Загре Бен Азиз (0:1)
|(1:1) Петров Максим Вячеславович11'
|82'Самойлов Дмитрий (1:2)
Ещенко Сергей•Ситдиков Марат•Шоркин Максим• 69'Сагуткин Даниил•Бердников Алексей•Емельянов Данила88' (Котов Павел (88') •Талалай Денис57' (Джамилов Султан (57') •Петров Максим Вячеславович•Липовой Данил87' (Галиулин Вагиз (87') •Шильцов Константин62' (Першин Матвей (62') •Магомедов Рашид57' (Морозов Кирилл (57')
Довбня Александр•Загре Бен Азиз•Поляков Максим 41'67' (Семёнов Андрей Игоревич (67') •Котин Никита•Валиахметов Эдуард•Алейников Василий•Зинков Вячеслав• 67'Малахов Артём•Емельянов Роман56' (Самойлов Дмитрий (56') •Саусь Владислав87' (Низамутдинов Эльдар (87') •Андреев Игорь87' (Якушевич Глеб (87')
24 апреля.
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