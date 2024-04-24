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Мелбет-Первая лига

«Шинник» вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»

24 Апреля 2024 • 19:58 Комментировать
Нефтехимик
1:2
Шинник
окончен

Претендующий на повышение в классе «Нефтехимик» в среду играл против «Шинника». По итогам стартовой десятиминутки на табло горели единицы, отличились Бен Азиз Загре и Максим Петров. Развязка случилась на 82-й минуте, когда Дмитрий Самойлов вырвал для гостей победу - 1:2.

«Нефтехимик» продолжает чередовать победы с неудачами и делит седьмое место, «Шинник» - 10-е.

Протокол игры  
Нефтехимик1:2Шинник
  6'Загре Бен Азиз (0:1)
(1:1) Петров Максим Вячеславович11'  
  82'Самойлов Дмитрий (1:2)
Ещенко СергейСитдиков МаратШоркин Максим  69'Сагуткин ДаниилБердников АлексейЕмельянов Данила 88' (Котов Павел ( 88') Талалай Денис 57' (Джамилов Султан ( 57') Петров Максим ВячеславовичЛиповой Данил 87' (Галиулин Вагиз ( 87') Шильцов Константин 62' (Першин Матвей ( 62') Магомедов Рашид 57' (Морозов Кирилл ( 57')
Запасные: Кахидзе АлександрГолубев АндрейКотик АртёмБазелюк Константин
Довбня АлександрЗагре Бен АзизПоляков Максим  41' 67' (Семёнов Андрей Игоревич ( 67') Котин НикитаВалиахметов ЭдуардАлейников ВасилийЗинков Вячеслав  67'Малахов АртёмЕмельянов Роман 56' (Самойлов Дмитрий ( 56') Саусь Владислав 87' (Низамутдинов Эльдар ( 87') Андреев Игорь 87' (Якушевич Глеб ( 87')
Запасные: Вамбольт ДенисЯковлев МихаилРубцов ИльяКузнецов ПавелСухомлинов Данила
24 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Нефтехимик

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22 Апреля
17:50
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Шинник Мелбет-Первой лиги – 24 апреля 2024
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