Голкипер Антон Чичкан покинул «Уфу», сообщает официальный сайт башкирского клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение действовало до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь провёл за «Уфу» шесть матчей, пропустив в них четыре мяча. Ранее футболист также защищал цвета белорусского клуба БАТЭ, с которым дважды выигрывал чемпионат страны.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона уфимцы не смогли сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).