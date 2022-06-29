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Чичкан покинул «Уфу»

29 Июня 2022 • 14:39 Комментировать
ФК Кубань
...
Уфа
17.07 18:00

Голкипер Антон Чичкан покинул «Уфу», сообщает официальный сайт башкирского клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение действовало до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь провёл за «Уфу» шесть матчей, пропустив в них четыре мяча. Ранее футболист также защищал цвета белорусского клуба БАТЭ, с которым дважды выигрывал чемпионат страны. 

Напомним, что по итогам прошедшего сезона уфимцы не смогли сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Антон Чичкан
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ФК КУБАНЬ УФА
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